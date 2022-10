Ruben Amorim: “Contro il Marsiglia vogliamo essere dominanti, tenere palla e giocare da big”

Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia in vista della sfida di Champions contro il Marsiglia: “Giocheremo contro una grande squadra che si è rinforzata molto e all’andata c’è chi si era fermato a guardare che noi avevamo 6 punti e loro 0. Abbiamo imparato molto dai nostri errori, sappiamo che non possiamo rilassarci nemmeno un minuto e quando succede in Champions, la partita viene chiusa in pochissimo tempo, come successo all’andata. Il risultato di Marsiglia ha bilanciato ancora di più il girone, tutte le squadre possono ancora passare. È un bene che abbiamo imparato qualcosa da quell’incontro, sono sicuro che possiamo batterli. Abbiamo commesso degli errori insoliti, sono sicuro che in questa partita in casa sarà diverso e che non li commetteremo più. Vogliamo essere dominanti, tenere palla e giocare da big. Dobbiamo crescere come squadra e mantenere l’idea di giocare come una grande squadra ogni partita”.

Foto: sito Sporting