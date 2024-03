Rrahmani: “Usciamo a testa alta. Purtroppo abbiamo concesso troppe ripartenze”

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “Usciamo a testa testa alta perché abbiamo giocato in modo diretto, anche se potevamo fare meglio sul 2-1, potevamo fare il gol del pareggio e contro le squadre forti se non segni poi subisci. Abbiamo provato a fare il pressing alto, ma non ci siamo riusciti, anzi abbiamo subito diversi contropiedi, la pressione non è stata fatta bene”.

Foto: Instagram Rrahmani