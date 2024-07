Rrahmani su Conte: “Ci dà molta energia, mette tensione addosso”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato a One Football dopo l’amichevole contro il Mantova.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un lavoro differente, ogni allenatore ha il suo metodo di lavoro, abbiamo fatto quello che ha cercato di insegnare. Dobbiamo preparare bene l’inizio di campionato”.

Come si trova con Conte? “Ci dà molta energia, ti fa essere attento negli allenamenti e in quello che cerca. Abbiamo più tensione addosso, ma ci fa essere più concentrati”

Come giudica il ritiro? “È stato un bel ritiro, mi dispiace che non siamo stati vicini alle persone, ma devono capire che ci stiamo allenando con poco riposo”.

Foto: Instagram Napoli