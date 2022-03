Rrahmani: “Siamo 5 squadre in lotta per lo scudetto. Milan? Siamo tranquilli, non sarà decisiva”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss in merito alla corsa scudetto e in vista del big match con il Milan di domenica sera.

Queste le sue parole: “Con la Lazio è arrivata una vittoria importante per la classifica. In questo momento ogni gara ha il suo valore, siamo 3 squadre, forse 4, magari 5, per la vittoria dello scudetto. Sarà una lotta fino alla fine. Rientrano anche Juve e Atalanta? Se l’Atalanta vince il recupero avrà gli stessi punti della Juve. Non sono lontane e ci sono 11 partite e 33 punti. Può succedere di tutto. Milan? Siamo tranquilli e concentrati per la prossima partita, dobbiamo essere pronti. Non è l’ultima partita, il risultato è relativo. Saranno tutte importanti. Non abbiamo sfruttato l’occasione a Cagliari e volevamo riscattarci con la Lazio”.