Rrahmani non convocato dal Kosovo, è a disposizione di Garcia per la gara con l’Empoli

Arrivano buone notizie per il Napoli dall’elenco dei convocati di Primoz Gliha, ct del Kosovo. Infatti, la Nazionale di Amir Rrahmani giocherà la gara con Israele già domenica sera, dopo che era stata rinviata il 15 ottobre a causa dello scoppio del conflitto. Rudi Garcia avrà comunque a disposizione il suo centrale per la gara contro l’Empoli del Maradona, dal momento che il difensore non è stato convocato.

Foto: Instagram Napoli