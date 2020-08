Rrahmani: “La difesa a quattro non è un problema, Napoli la mia prima scelta”

Arrivato lo scorso gennaio dall’Hellas Verona, Amir Rrahman si presenta oggi in conferenza stampa insieme a Victor Osimhen. Queste le parole del nuovo acquisto del Napoli: “Napoli è stata la mia prima scelta, il club aveva palesato il suo interesse da molto tempo e poi hanno avuto dei contatti con il mio agente. Non ho pensato ad altro che venire qui, ero sicuro. L’anno scorso con l’Hellas ho fatto dei numeri alti, questo dimostra il gioco che avevamo. Mi reputo un calciatore aggressivo, bravo nei duelli aerei ma anche in quelli bassi. Difesa a 4? Non sarà un problema, sono bravo e mi so adattare alle richieste dell’allenatore. Anche in nazionale gioco con la difesa a quattro, e in carriera c’ho già giocato molte volte.”

Foto: twitter Napoli