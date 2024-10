Rrahmani è il miglior difensore al mondo nel gioco aereo

Secondo un’interessante statistica del CIES, ente che studia il calcio tramite i dati, Amir Rrahmani sarebbe il difensore più forte al mondo nel gioco aereo. Nella classifica stilata, il centrale del Napoli spicca su Van Dijk e Ousmane Diomandé, difensore ivoriano classe 2003 dello Sporting Lisbona. Il quarto posto è occupato dal neo acquisto del PSG Willian Pacho, poco sotto vi è invece Lucas Merolla, argentino del Mazatlán. Il centrale del Napoli sembra quindi essere tornato ai livelli della stagione dello scudetto, in cui si impose come un difensore fisico, tattico ed estremamente concentrato. Tanti dei meriti sono da attribuire ad Antonio Conte, allenatore in grado di riportare ad alti livelli i giocatori allenati, grazie al lavoro fisico, tecnico ed attitudinale svolto su quest’ultimi.

Foto: Instagram Rrahmani