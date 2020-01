Rrahmani-Demme-Lobotka: il Napoli cambia pelle

Una rivoluzione annunciata. Il Napoli si prepara a cambiare pelle, non poteva essere diversamente dopo il naufragio del mini ciclo firmato Ancelotti. Si spiega così la necessità di prendere due centrocampisti: Demme in arrivo (è sbarcato in serata in Italia, domani le visite), Lobotka prenotato dalla vigilia di Natale con la necessità di chiudere presto avendo il Celta Vigo capito che trattenere controvoglia un centrocampista che pensa alla nuova avventura (e che ha da giorni un accordo totale con il Napoli) non avrebbe senso. Gente da 4-3-3, la priorità era proprio il centrocampo. Ma anche l’operazione Rrahmani per l’estate (12 milioni più due di bonus all’Hellas) va letta come la necessità di cambiare pelle. E non finirà qui.

Foto: Kosovan Football