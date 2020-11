Rozman: “Contro il Napoli rischio di giocare con la Primavera”

Il tecnico del Rijeka, prossimo avversario del Napoli in Europa League, ha lanciato l’allarme covid-19 con la sua squadra dimezzata a causa del virus. Così Simon Rozman: “Siamo in emergenza, ogni tre ore ci misuriamo la febbre e ogni tre ore mi ritrovo una nuova squadra da preparare alla partita. Abbiamo tante difficoltà a causa del Covid. Abbiamo problemi di salute. Spero di avere 12 giocatori a disposizione per giocare contro il Napoli, altrimenti dovrò schierare la Primavera”.

Foto: sito Rijeka