Rozman: “Complimenti al Napoli, rimpianti per quel palo a inizio ripresa”

Il tecnico del Rijeka Simon Rozman ha commentato in conferenza stampa la sconfitta in rimonta per mano del Napoli:

“Complimenti al Napoli e ai miei ragazzi, hanno dato tutto e sono fiero della loro prestazione, peccato per le chance non sfruttate a dovere e per aver preso gol un po’ banali, c’è qualche rimpianto ma va riconosciuta la forza dei nostri avversari di stasera.

Sapevo che avremmo avuto occasioni anche nel secondo tempo, il 2-1 ci avrebbe dato molta energia e avrebbe messo loro nei guai, purtroppo la palla si è fermata sul palo. Gli errori in Europa vengono pagati subito, anche andare all’intervallo in vantaggio avrebbe fatto una bella differenza.

Chi vincerà il girone? Sono tre squadre fantastiche, l’unica cosa di cui sono certo è che chi si qualificherà andrà molto avanti nella competizione”.