Roy Keane contro Haaland: “Il suo livello di gioco è da League Two”

Roy Keane, ex stella del Manchester United, critica il gioco di Erling Haaland, che nonostante i gol a raffica nel City, non fa esaltare gli occhi alla critica.

Queste le sue parole: “Il suo gioco generale a livello d’attaccante non è abbastanza buono – ha esordito l’ex attaccante dei Red Devils – non so quale sia il problema. Elogio Haaland ogni settimana, così come il City e penso che sia un attaccante incredibile. Ma il suo gioco complessivo è al livello di un giocatore della League Two. E sono felice che tu non sia d’accordo con me, non mi aspetto che le persone lo facciano. E’ il capocannoniere della Premier, non credo che sia un pessimo giocatore. Abbiamo visto Haland uscire dal campo non molto felice, si comportava come un monello viziato”.

Penso che quando hai un litigio anche con il tuo allenatore non aiuta i risultati ad andare a tuo favore. Ma visto che loro vincono la partita e lui segna gol, quasi se ne dimentica”.

Dopo il poker realizzato contro il Wolverhampton, l’attaccante aveva risposto così alle critiche ricevute: “Non mi importa molto di quello che dice quindi va bene”.

