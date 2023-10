Roy Keane: “Bruno Fernandes non è adatto per fare il capitano, devono togliergli la fascia”

L’ex bandiera e capitano del Manchester United Roy Keane ha parlato delle prestazioni dei Red Devils, mettendo nel mirino in particolare un calciatore, Bruno Fernandes. Ecco le sue parole a Sky Sports:

“Non è accettabile. Da quello che abbiamo visto oggi, penso che la cosa più corretta sia togliergli la fascia di capitano. D’altronde bisogna pur iniziare da qualche parte: stavamo parlando di dove iniziare per risolvere i problemi e comincerei da quello perché l’allenatore può cambiare la situazione. Fernandes è un calciatore brillante ma in termini di carisma è l’opposto di quello che vorrei in un capitano. Oggi, avendolo rivisto, gli toglierei la carica di capitano al 100%. So che è una decisione importante, hanno già cambiato il capitano ai tempi di Maguire, ma Fernandes non è davvero il calciatore giusto. È un giocatore di talento, non c’è dubbio, ma da quello che ho visto oggi, i suoi piagnucolii, i suoi lamenti e il suo alzare costantemente le braccia in aria, non sono compatibili con il suo ruolo di leader”.

Foto: Twitter personale Bruno Fernandes