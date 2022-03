Keane e Neville in coro: “Lo United si è arreso. Il secondo tempo una disgrazia”

Intervenuto su Sky Sports per commentare il derby di Manchester, Roy Keane ha commentato la sconfitta dello United attaccando duramente la squadra per la prestazione della ripresa: “Il secondo tempo è stato vergognoso. La peggior cosa che si può dire sullo United è che si sono arresi e in ogni sport se ti arrendi è imperdonabile. La bellezza dello sport ad alti livelli è proprio che non c’è spazio per nascondersi. Dopo il 3-1 hanno smesso di correre e hanno gettato la spugna, non capisco”.

Ancora più duro Gary Neville: “La risposta del Manchester United al 3-1 è stata imbarazzante. C’è stato il 90% di possesso palla per il City, si sono arresi. Da tifoso del Manchester United è davvero imbarazzante, soprattutto negli ultimi 25 minuti: una disgrazia, davvero

Foto: Twitter Nottingham Forest