Roy Keane aggredito dopo Arsenal-Manchester United

Ieri pomeriggio è andato in scena all’Emirates la gara tra Arsenal e Manchester United, vinta dai “Gunners” di Arteta per 3-1. Gli eventi da segnalare tuttavia non riguardano solo il terreno di gioco, ma anche ciò che è avvenuto dopo il termine della sfida. L’ex capitano del Manchester United Roy Keane è stato colpito con una testata da un tifoso dell’Arsenal mentre si apprestava a svolgere il post partita, con Micah Richards che, come emerge da un video divenuto virale, ha poi fermato l’uomo, che ha lasciato la zona prima dell’arrivo della sicurezza.

Foto: Mirror