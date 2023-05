Rovella: “Stagione straordinaria, non me l’aspettavo. Juve? Avevo bisogno di esperienza per tornare pronto”

Nicolò Rovella, centrocampista del Monza, ha parlato a Dazn in merito alla sua stagione in Brianza, parlando del futuro e un ritorno alla Juventus.

Queste le sue parole: “È stato un anno molto positivo per me, non me l’aspettavo. Speravo di giocare e fare un po’ di esperienza, è andata oltre le aspettative e sono molto felice. Palladino? È stata molto importante, quasi determinante. Mister Stroppa mi ha chiamato per farmi venire qua. Quando è arrivato Palladino dall’inizio mi ha dato subito fiducia, mi ha dato tanti consigli e aiutato anche fuori dal campo. Avendo finito di giocare presto ancora si ricorda le dinamiche”.