Rovella: “Sarri un maestro. Dopo Monza mi mancava questo step per giocarmi le mie carte”

Intervenuto in conferenza stampa, Nicolò Rovella, si è così presentato dopo i primi giorni alla Lazio: “Per me la Lazio è un grande passo avanti, ho voluto fortemente essere qui perché è un’occasione unica. Cosa rappresenta per me la Lazio? Una grande opportunità, avevo fatto un buon campionato a Monza e mi mancava questo step per giocarmi le mie carte. Il numero di maglia è per mio papà”.

Poi ha proseguito: “Quando ho sentito il mister prima di venire qui mi ha detto di volermi far fare il regista basso. Mi affiderò al mio maestro e spero di apprendere il più possibile. Poi all’occorrenza posso fare anche la mezzala, posso anche cambiare. Le mie caratteristiche? Preferisco parlare della Lazio e non della Juve. Sono molto onorato di aver avuto questa possibilità da Sarri“. E sul ballottaggio con Cataldi: “Ho sentito Danilo prima di venire qua, è stato molto carino con me. La concorrenza è giusto che ci sia ma siamo molto amici e spero di assimilare il prima possibile le richieste del mister ed essere pronto al più presto”

Infine, sul derby di Roma: “Sì anche molto spesso in questi primi dieci giorni. Ne ho giocato uno simile a Genova, qui è moltiplicato per due. Spero di giocarlo, mi attrae molto”.

