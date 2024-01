Rovella: “Le nostre aspettative sono alte, Sarri mi ha voluto”

Nicolò Rovella ha parlato ai canali ufficiali della Serie A nel format ‘Chiacchierata con‘ in vista della sfida di Final Four organizzata per la Supercoppa: “Abbiamo aspettative molto alte e ce la giocheremo con tutte. Abbiamo una squadra orte, di livello e non sarà facile per il Mister scegliere chi mandare in campo. Ho avuto degli allenatori molto forti, prima Palladino e poi Sarri, che tra l’altro mi ha proprio voluto qui alla Lazio. È stata la prima persona che ho incontrato a Formello, e mi ha subito detto di andare in palestra (ride, ndr). Il mio idolo è sempre stato Modric, spero di potere giocare altre partite di livello”.

Foto: Instagram Rovella