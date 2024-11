Rovella: “La Nazionale è un traguardo importante, non me la sono goduta abbastanza”

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, analizza ai microfoni di DAZN la gara contro il Monza: “La Nazionale è un bel traguardo ma non me la sono goduta abbastanza, perché ero concentrato sulla Lazio. Ora me la godrò un po’ di tutti, era molto importante prendere tre punti qui a Monza, anche oggi c’erano tanti laziali. Dobbiamo continuare così, pensiamo partita dopo partita, non ci poniamo limiti. Alla fine del campionato vedremo dove saremo”.

Foto: Instagram Rovella