Rovella, la Juve chiude e lo lascia in prestito al Genoa

Era chiaro da giorni: la Juve ha messo le mani su Nicolò Rovella, operazione completata nelle ultime ore, il centrocampista classe 2001 prima rinnoverà con il club di Preziosi (ha un contratto in scadenza), poi farà la stessa cosa con il club bianconero che era in vantaggio da giorni e che investirà una cifra tra gli otto e i dieci milioni, lasciando Rovella in prestito al Genoa fino a giugno.

Stiamo parlando di un ragazzo che ha più volte dimostrato di avere qualità molto interessanti. Un’operazione alla Kulusevski preso proprio lo scorso dicembre e poi rimasto a Parma per tutta la stagione.