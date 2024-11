Rovella fa il suo esordio in Nazionale: “Grande emozione, non bisogna porsi limiti”

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha fatto il suo esordio in Nazionale questa sera nella gara in Belgio.

Queste le sue parole: “Già esordire è stata un’emozione incredibile, poi è arrivata anche la vittoria. Era importantissima, sono molto felice. Speriamo di continuare così”.

Su Spalletti: “Giusto che mi richiami, mi chiedeva tante cose anche durante la partita. Il mister è bravissimo, essere stato chiamato da lui è un orgoglio. Mi ha dato questa fiducia facendomi giocare dall’inizio e o ringrazierò sempre”.

Che inizio di stagione stai vivendo? “Sicuramente è un bell’inizio di stagione, ma guardo sempre al futuro e spero di fare sempre meglio sia con la Nazionale che con la Lazio”.

Dove può arrivare questa Italia ringiovanita? “Dico sempre che non bisogna porsi limiti, questo è un grande gruppo con tanti giovani che hanno voglia di dimostrare. Bisogna continuare a giocare come stiamo facendo per arrivare il più lontano possibile”.

Foto: twitter Lazio