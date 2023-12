Rovella: “C’è l’Inter, ma giocheremo per vincere. Sogno gli ottavi contro il Real”

Nicolò Rovella ha presentato in conferenza stampa Lazio-Inter di domani sera. “Servirà una partita attenta. Ci può servire per riprenderci emotivamente, sarà una grande partita. In campionato siamo indietro, ma siamo lì. L’Inter è stata la prima partita che ho fatto in Serie A, la mia famiglia è tutta interista. Spero che tifino per me. Ha un sapore diverso perché ho giocato nell’Accademia che era associata ai nerazzurri. Calhanoglu ha qualità incredibili. L’Inter ha sempre avuto grandi registi, guardavo anche Brozovic per come si muoveva. Il turco aveva un tipo di gioco molto da regista, non è una sorpresa, sarà bello giocarci contro. Credo di essere migliorato nella fase difensivamente, come mi ha chiesto il mister. Devo fare di più in fase di possesso. La lotta per lo scudetto? Per me l’Inter ha qualcosa in più della Juve, ma domani spero di fare uno scherzo all’Inter. Mi manca il gol, ma il regista è lontano dalla porta ed è difficile arrivarci. Siamo in lotta per tutti gli obiettivi, le somme vanno tirate alla fine. La Lazio per me è molto forte, possiamo giocarcela per entrare in Champions. Domani andiamo in campo per vincere, lo vedo anche dalla squadra come si allena. Gli ottavi di Champions? Quando sono arrivato ho detto che mi piacerebbe giocare contro il Real, è un sogno giocare al Bernabeu. Sono venuto qui per il mister e per l’ambiente. Sarri è un maestro di calcio, mi ha aiutato tantissimo come tutto lo staff”.