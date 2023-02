Rottura del legamento crociato anteriore, il Villarreal perde Coquelin: stagione finita

Brutte notizie per il Villarreal. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in giornata Francis Coquelin, uscito ieri per infortunio durante la sfida interna contro il Barcellona, hanno evidenziato legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrocampista francese si sottoporrà ad un intervento chirurgico e la sua stagione è da ritenersi ormai chiusa in anticipo.

Foto: sito ufficiale Villarreal