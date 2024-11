Rottura del crociato per Icardi: “Tornerò presto. Sarò fuori per qualche mese”

Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray ieri sera ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Con un infortunio di tale entità, rimediato nella partita di ieri sera contro il Tottenham in Europa League, l’argentino salterà tutto il resto della stagione.

L’ex Inter ha voluto ringraziare tutti i tifosi per il supporto con un messaggio sui social: “Buongiorno, dopo gli studi di questa mattina è stata confermata la notizia peggiore. Rottura dei legamenti crociati e del menisco. Starò fuori per qualche mese, con il sorriso sulle labbra, lavorando sodo e tornando migliore. Auguro una stagione piena di successi ai miei compagni di squadra e a tutta la famiglia del Galatasaray. Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati e mi sono vicini in questi momenti. Un bacio a tutti, presto tornerò….”

Foto: sito Galatasaray