Rottura CR7-United? In arrivo anche una multa di 1 milione di sterline per il portoghese

Il caso Cristiano Ronaldo, con una possibile rottura con il Manchester United, continua a far discutere. Dopo aver abbandonato in anticipo il campo, e la panchina, durante la partita di mercoledì sera contro il Tottenham, l’attaccante portoghese ieri è stato oggetto di un comunicato del Manchester United in cui si comunicava che non sarebbe stato aggregato alla prima squadra per il Chelsea. E’ poi arrivato un post del portoghese sui social in cui non chiede in realtà scusa per l’atteggiamento, ma parla di rispetto e di lavoro pr0fessionale e che dopo il Chelsea tornerà tranquillamente in gruppo. Ma il club andrà oltre, gli ha fatto pervenire una multa molto salata da circa 1 milione di sterline.

Foto: twitter personale