Rothen su Mbappé: “Penso che ci abbia tradito per l’intera annata, non è possibile che giochi per la Francia”

Senza giri di parole Jerome Rothen. Infatti l’ex centrocampista del Paris Saint-Germain, ora opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, usando parole piuttosto dure contro Kylian Mbappé, nuovo giocatore del Real Madrid. Questo quanto affermato:

“Sono passati cinque mesi da quando Kylian ha dimostrato di non voler sforzarsi per restare al PSG. Non è un problema dell’allenatore, dei dirigenti, del presidente, dei tifosi… È solo un problema di rispetto. Quando ti metti nella categoria dei migliori giocatori del mondo, devi avere l’atteggiamento giusto. Devi lottare per i tuoi compagni di squadra, per il tuo Paese, per il tuo club. Lui invece non l’ha fatto. Penso che ci abbia tradito per l’intera annata. La stagione è stata catastrofica dall’inizio alla fine in termini di immagine e comunicazione. Sono molto arrabbiato con lui, quando lo vedo in nazionale mi dico che non è possibile che giochi per la Francia”.

Foto: instagram Mbappé