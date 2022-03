Rothen: “I responsabili della sconfitta del PSG sono Neymar e Messi. Due mercenari”

Jerome Rothen, ex esterno di PSG e Monaco, ha parlato a RMC Sport, analizzando l’uscita di scena del PSG dalla Champions, scagliandosi contro Neymar e Leo Messi.

Queste le sue parole: “I responsabili della sconfitta sono Neymar e Messi, tocca a loro assumersi le responsabilità di quanto accaduto. Leonardo li ha reclutati per diventare leggende del club, sono pagati per questo, ma l’unico che ci ha provato anche ieri è stato Mbappé. Non critico Verratti, Danilo o Paredes, e neanche Donanrumma, ma quei due, i due mercenari. Mi vergogno di dire certe cose di Messi, ma ieri camminava in campo. C’è chi dice che ha fatto degli sforzi per recuperare palla, ma è una presa in giro o cosa? Ha fatto sforzi di 10 metri. Quell’altro, mi dà fastidio pure nominarlo. Da quando è arrivato è stato un disastro, ha giocato meno del 50% delle gare del PSG, certo è stato anche infortunato, ma altre volte ha fatto di scelta sua. Ma troveremo sempre delle scuse per loro. Io invece dico basta con Messi e Neymar, il problema sono loro”.

Foto: Twitter PSG