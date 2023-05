Rothen attacca Verratti: “Se ha rispetto per il PSG, se ne deve andare”

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Jerome Rothen ha così attaccato Marco Verratti: “Quando perde palla non gli si può dire niente solo perché ‘è Marco Verratti’ e perché ‘è così forte tecnicamente che può permetterselo…’. Ma i tifosi se ne sono accorti: ha avuto le sue possibilità, gli è stato anche rinnovato il contratto ma ora, se ha rispetto per il club come dice, deve andare via”.

Foto: Instagram Verratti