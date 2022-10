Rossi: “Mondiale del ’94? Sacchi chiamò tutto il Milan tranne me. Chissà ai rigori come sarebbe andata”

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere del Milan Sebastiano Rossi ha ripercorso tutta la sua carriera e l’esperienza in rossonero, con qualche piccolo rammarico: “La mia carriera? Mi è andata bene, ma poteva andare meglio. Avrei potuto fare anche i Mondiali, nel 1994, ma Sacchi ha fatto altre scelte. La difesa del Milan sì, il centrocampo del Milan sì, il portiere no? Però, dai, va bene così. Ci tenevo, perché mi sarebbe piaciuto vincere anche un Mondiale. Non so se sarebbe andata diversamente ai rigori. Chissà”.

Foto: corriere.it