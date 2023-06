Rossi: “L’anno prossimo non sarò l’allenatore del Foggia. I ragazzi meritano un tecnico più sereno”

Conferenza stampa molto importante a Foggia, con l’allenatore Delio Rossi che dopo poco meno di tre mesi e una finale playoff persa ai danni del Lecco ha annunciato l’addio dalla squadra pugliese. Ecco le sue parole: “Ci tenevo a ringraziare i miei ragazzi, un gruppo incredibile. Non avete idea cosa hanno passato in questi mesi, senza campo di allenamento, tre direttori sportivi, fisicamente. Non capisco perché il nostro sogno non è arrivato fino alla fine, mi tengo la mia idea solo per me, ho sempre raccontato la verità. L’anno prossimo non sarò più l’allenatore del Foggia solo per una mia scelta. Avrei fatto lo stesso anche se fossimo saliti in Serie B. La decisione l’ho maturata un mese fa e non dopo la finale di domenica. Foggia merita un allenatore più sereno, sono troppo coinvolto, lascio per questo motivo. sono e resto tifoso del Foggia“.

Il racconto del percorso vissuto a Foggia: “Ho lavorato 24 ore al giorno, senza mai fare una passeggiata o mangiare una pizza. Ho pensato 24 ore al Foggia, dormivo tre ore a notte perché conosco il mio modo di fare calcio, soprattutto in questa città. Abbiamo lavorato e purtroppo abbiamo cullato un sogno che non è andata come immaginavo”.

Foto: Instagram Foggia