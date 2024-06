Rossi (CT Ungheria): “Vittoria meritata. Ora bisogna attendere per capire se saremo tra le migliori terze”

L’Ungheria ha battuto 1-0 la Scozia al 100′ minuto, regalandosi una chance di qualificazione per gli ottavi di Euro 2024. L’impresa non è facile per i magori, anche perchè non dipenderà da loro.

A parlare della situazione, il CT torinese, Marco Rossi: “La Scozia aveva un po’ più possesso, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo ci sono stati più alti e bassi. È stata una partita equilibrata, nella quale abbiamo avuto più occasioni, mentre loro avevano più possesso ma nel complesso penso che il risultato sia stato meritato”.

Ora speranza terzo posto: “Bisogna attendere, non sarà facile assolutamente ma sarà una questione matematicaa decidere se saremo tra le miglori terze. Quindi mercoledì sera sapremo se fare le valigie o meno”.

L’Ungheria ha chiuso al terzo posto con 3 punti e una differenza reti di -3. Bisognerà capire un po’ l’andamento degli altri gironi, già questa sera con l’Italia sarà importante e gli ungheresi faranno il tifo per gli azzurri e la Spagna, perchè non perdendo lascerebbero Albania e Croazia al massimo a 2 punti e quindi difficilmente saranno tra le migliori terze. In caso contrario l’Ungheria deve sperare in una vittoria netta dellas Croazia sull’Italia, che al momento ha una differenza reti di 0, quindi deve perdere con 3 gol di scarto per avere la stessa differenza reti dei magiari. Insomma, inizieranno calcoli da questa sera fino a mercoledì.

