Rossella Sensi: “Ranieri è un grande allenatore, spero possa capire presto qual è la situazione”

L’ex presidente della Roma Rossella Sensi, a capo del club capitolino dal 2008 al 2011, e autrice dell’approdo di Ranieri nell’era post Spalletti, ha parlato proprio del tecnico, che tra poche ore verrà ufficializzato per la terza volta come allenatore della Roma. Qui di seguito le dichiarazioni di Rossella Sensi, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport.

“Quello che si dovrebbe chiedere a mister Ranieri è riuscire ad arrivare a dei risultati e fare il ruolo allenatore. Non lo caricherei di troppe responsabilità. Sicuramente il tifoso della Roma si aspetta di essere coccolato, coinvolto. I tifosi vogliono sentir parlare il proprio presidente. La scelta dell’attuale presidenza è quella di non parlare, è stata condivisa finché sono arrivati i successi. è vero che occorre un punto di riferimento. Qualora non volesse parlare la priorità, serve una figura che sappia parlare con i tifosi. Futuro in dirigenza? È futuribile. Sono tutte idee che si possono fare. In questo momento bisogna essere pragmatici. Sono tutti discorsi che la proprietà saprà fare nel futuro. Ritorno di De Rossi in futuro con Ranieri in dirigenza? Non saprei. Sicuramente l’uscita di Daniele è stata traumatica”.

Foto: Instagram Sensi