Rosenthal: “Temo che Italia-Israele possa essere strumentalizzata per fini politici”

“Rosenthal go home”. Una delle tanti frasi che si potevano leggere a Udine nei giorni in cui l’Udinese stava acquistando Renny Rosenthal, attaccante israeliano che fu vittima di antisemitismo e il cui trasferimento in Serie A alla fine non è stato possibile da realizzare. Intervistato da La Repubblica, Rosenthal ha così parlato proprio dalla partita: “Temo possa essere strumentalizzata per fini politici. Intorno alla squadra di Israele c’è sempre molta sicurezza, adesso sarà molto più intensa. Strano che il comune di Udine non volesse patrocinare questo grande evento, sono contento ci abbia ripensato. A causa dell’antisemitismo ormai un paese europeo non è più libero di organizzare una partita in casa propria come vorrebbe”.

