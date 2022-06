Rosella Sensi ricorda lo scudetto 2001: “Roma era uno spettacolo di colori. Grazie papà”

Il 17 giugno 2001 la Roma vincendo contro il Parma in casa, conquistò il suo terzo scudetto consecutivo. A distanza di 21 anni, Rosella Sensi ex presidentessa giallorossa ricorda quel giorno su Instagram: “Roma era uno spettacolo di colori e di cori. Aveva realizzato un sogno e non voleva svegliarsi più. Tutti ricordano dove erano, con chi erano e cosa hanno fatto nelle ore prima e in quelle dopo la partita. In quelle feste proseguite nei rioni e nei quartieri. Grazie papà, grazie a nome di tutti. Sono passati ventun’anni dal regalo più bello, da una delle gioie più grandi in assoluto che questa città ha vissuto nella sua storia”

Foto: Sito ufficiale Roma