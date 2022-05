Rosella Sensi: “Friedkin un presidente vero. Mio padre sarebbe fiero”

Ai microfoni de Il Messaggero ha parlato Rosella Sensi che si sofferma sulla nuova proprietà della Roma: “Ci siamo addormentati per dieci anni e grazie all’attuale proprietà è ricominciato l’entusiasmo. È come se qualcosa dentro di noi si fosse risvegliato.” Riguardo a dove possono arrivare i Friedkin, l’ex presidentessa giallorossa esclama: “Sono scaramantica, ma credo che costruendo in questo modo si possa ambire a grandi successi. Abbiamo una proprietà solida, un grande allenatore e dobbiamo solo stare vicini a questa squadra.”

Non manca una citazione al padre Franco Sensi, storico presidente dello scudetto 2001: “Mio padre? Sarebbe felicissimo e apprezzerebbe sia quanto fatto fino ad adesso, sia la presenza costante del presidente. Dopo la vittoria ho visto Friedkin come si approcciava alla squadra e questo mi ha commosso. Ho capito il rapporto che ha con i ragazzi. È una cosa da presidente.”

Foto; Twitter Roma