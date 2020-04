Rosell: “Se non fossi stato presidente del Barça, non sarei andato in prigione”

Sandro Rosell, ex-presidente del Barcellona, arrestato nel 2017, si è raccontato ai microfono di Mundo Deportivo: “Se non fossi stato presidente del Barça, non sarei andato in prigione. Di questo non ho dubbi. E penso che nessuno mi avrebbe indagato, mi avrebbe spiato o avrebbe aperto un procedimento penale così aggressivo, visto che ho ancora 72 azioni da parte dell’Agenzia delle Entrate da quando sono stato eletto presidente del Barcellona. Prima di essere presidente, zero ispezioni fiscali. Un caso?”

Foto: MARCA