Rose sul Mondiale 2030: “Sembra che sia l’inizio di una fregatura. Prima o poi giocheremo sull’Everest”

Il Mondiale del 2030 fa già discutere. La FIFA ha annunciato ieri che l’organizzazione dell’edizione del centenario sarà affidata a Spagna, Portogallo e Marocco, ma le tre partite inaugurali si svolgeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay. E Marco Rose ha criticato molto questa decisione: “Il mio primo pensiero è stato che i ragazzi dovranno fare un sacco di chilometri”, ha detto l’allenatore del Lipsia. “Ho un grosso punto interrogativo in testa: ci inventiamo sempre qualcosa di speciale, di diverso. E prima o poi giocheremo sull’Everest perché lì possiamo allestire un campo da calcio e possiamo lucrarci. È sempre stato bello, credo, quando un Paese o due aspettavano con ansia i Mondiali per trasformarli in una festa. Si organizzavano bene e c’erano distanze brevi, cosa che probabilmente non vedremo più. Sembra che siamo solo all’inizio della fregatura”.

Foto: Lipsia Twitter