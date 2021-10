Rose su Haaland: “Ha avuto una ricaduta. Sarà di nuovo out per qualche settimana”

Marco Rose, tecnico del Borussia Dortmund, ha annunciato in conferenza stampa un nuovo stop per Haaland: “Sarà di nuovo out per qualche settimana a causa dell’infortunio all’anca. Erling è ovviamente di cattivo umore. Era felice di essere tornato e si sentiva bene dopo la partita col Mainz, così come dopo quella con l’Ajax”.

FOTO: Twitter Haaland