Rose senza paura: “Salisburgo, servono pressing e coraggio”

Ecco uno stralcio della conferenza stampa di Marco Rose, allenatore del Salisburgo, alla vigilia della gara di Napoli per gli ottavi di finale di Europa League. “ E’ un onore misurarci con la squadra di Ancelotti. Ma noi siamo qui per giocare a calcio, non abbiamo paura. Siamo un gruppo giovane e ambizioso, ma il coraggio di sicuro non mancherà. Sarà una grande partita e non sarebbe giusto pensare al ritorno, vogliamo fare bene qui. Il Napoli è in un momento di grande forma, dovremo metterci cuore e passione, difendere bene e aumentare il pressing per creare più occasioni del Napoli. Il Salisburgo è un club ambizioso, vogliamo vincere campionato, coppa nazionale e arrivare il più lontano possibile in Europa League”.