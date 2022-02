Rose: “L’Europa League la giocheremo per vincerla. Haaland assente con i Rangers”

Il tecnico del Borussia Dortmund, Marco Rose, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i Rangers in Europa League.

Queste le sue parole: “Assenze? Non è cambiato molto rispetto all’ultima partita. Gio Reyna tornerà dopo il mal di stomaco che l’ha tenuto fuori. Haaland ha ancora un problema muscolare e non ci sarà, come Marius Wolf. Poi c’è Emre Can che è squalificato. L’Europa League è una competizione importante. Coppa della consolazione? Abbiamo sempre pressioni ed ambizioni. Abbiamo una buona squadra e siamo in grado di andare molto lontano, ma questo vale per tutto. Sarebbe bello aggiungere una competizione internazionale in bacheca dopo anni e quindi la giocheremo per vincere”.

Foto: Twitter Borussia