Rose: “La Juve è tra le pretendenti a vincere la Champions League. Dobbiamo fare una gara attenta”

Marco Rose, allenatore del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus.

Queste le sue parole: “La Juve? E’ una squadra forte da Champions League. Loro lavorano sodo e sono organizzati molto bene. Hanno una fascia sinistra forte e sono bravi a scambiarsi la posizione in campo. Ma sappiamo come vogliamo affrontarli e domani dobbiamo giocare ai massimi livelli. Non vediamo l’ora di giocare questa partita. La Juve è sicuramente in grado di vincere la Champions League. Ha giocatori top e un ottimo allenatore. Anche noi abbiamo delle carte da giocarci per la partita di domani. Cercheremo di fare la nostra parte”.

Pensi di riuscire a battere la difesa della Juve? “Abbiamo ritrovato fiducia soprattutto dal punto di vista realizzativo. Possiamo essere pericolosi e trovare il gol e dobbiamo giocare come sappiamo. Poi come ho già detto prima sappiamo cosa dobbiamo fare per questa partita”.

Cosa pensi di Thiago Motta? “È stato un grande calciatore di successo. Come allenatore basta guardare il suo percorso, ovunque è andato ha avuto successo. Prima ha portato il Bologna in Champions e poi adesso è arrivato alla Juventus. Il suo stile di gioco è molto divertente e ho grande rispetto per il suo lavoro. Domani gli parlerò brevemente di persona quando lo incontrerò”.

