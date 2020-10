Rose: “Ieri avremmo firmato per il pari. Poco attenti dopo il 2-1”

Marco Rose, tecnico del Borussia Monchengladbach, ha parlato al termine del 2-2 di San Siro con l’Inter.

Queste le parole del tecnico tedesco ai microfoni di Sky Sport: “Risultato giusto per quanto visto in partita. Abbiamo sviluppato meno di quanto pensassi, ma nel complesso le abbiamo sfruttato al meglio le nostre occasioni. Abbiamo peccato di inesperienza e di attenzione dopo il 2-1. Abbiamo avuto paura di vincere. Non abbiamo controllato con lucidità. Ieri avremmo messo la firma per un pari qui, ma visto come sono andate le cose dispiace non aver gestito il loro attacco nel finale. Nel primo tempo abbiamo subito troppo la loro presenza, troppo timore reverenziale”.

Fonte Foto: Twitter Borussia