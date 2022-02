Rose: “Haaland? So quando scade il suo contratto, abbiamo un rapporto sincero. Vogliamo che rimanga”

Marco Rose, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato a Sport Bild in merito al futuro di Herling Haaland, che la prossima estate potrebbe essere lontano dal Dortmund.

Queste le parole del tecnico: “Sono in contatto con lui ogni giorno, so bene quando scade il suo contratto. So cosa deve decidere e quando farlo. È tutto sul tavolo, facendo le cose onestamente. Verrà il momento in cui prenderà una decisione e il club sarà preparato. È chiaro che vogliamo che rimanga. Tra le parti c’è un rapporto sincero, vedremo cosa accadrà e come fare per il bene del club”.

Foto: Twitter Borussia