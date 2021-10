Rose e gli infortunati: “Stanno recuperando gradualmente. Senza Haaland il nostro gioco cambierà”

Marco Rose, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato così dei giocatori infortunati e al rientro dalle Nazionali:

“I ragazzi stanno recuperando gradualmente, non posso dare altri dettagli ora. Vogliamo che Erling Haaland stia bene, ma dobbiamo ancora monitorarlo. Il nostro gioco ovviamente cambierà se Erling non ci sarà. Abbiamo vinto l’ultima volta senza di lui. Vedremo come andranno le cose, se è pronto o no. Ma vuole davvero aiutare la squadra da solo”.

Sui nazionali:

“I nostri ragazzi sono in forma quando vanno in nazionale. È un peccato che Guerreiro e Moukoko si siano infortunati così presto. Serve una migliore comunicazione in futuro”.

