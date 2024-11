Rose: “Domani ci vorranno coraggio e pazienza. Thuram? E’ migliorato tanto, lo vorrei ancora con me”

Marco Rose, allenatore del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Come arriviamo a questa gara? Abbiamo rivisto gli errori commessi nella gara di campionato, il morale è alto abbiamo l’opportunità di riscattarci contro un avversario che rispettiamo”.

Sui nerazzurri: “L’Inter è una squadra eccezionale, con un grandissimo allenatore che l’ha portata in finale di Champions. Anche alla Lazio aveva idee precise, meccanismi di gioco chiari. Calhanoglu non ci darà riferimenti e dovremo difendere molto bene. Ci vorranno coraggio e pazienza, sperando di trovare fiducia grazie alle nostre idee”.

La crescita di Thuram: “Ho allenato lui e Sommer al Borussia Mönchengladbach, giocatori fantastici. Sommer è un grande giocatore e un bell’uomo, forte tra i pali e con i piedi. Marcus ha sempre avuto talento, è socievole e con lui mi sono divertito. Ora è migliorato, avrei voluto ancora averlo con me”.

Sui più pericolosi in casa Inter: “Spero siano tutti in forma, non toglierei nessuno. Inzaghi è migliorato anche in fase di non possesso: le sue squadre hanno intensità e fanno bene la fase difensiva, cambia atteggiamento e modulo a gara in corso. Dovremo fare attenzione a tutto ciò”.

Differenze con l’Inter di Conte: “Avevano Lukaku e Brozovic, oggi ci sono Calhanoglu e Thuram. Ci sono similitudini, erano fortissimi anche all’epoca ma è cambiato tanto”.

