Rose (all. Lipsia): “Tutti conoscono le qualità di Haaland, tuttavia siamo riusciti a contenerlo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Lipsia, Marco Rose, ha così parlato vigilia della sfida di Champions League con il Manchester City: “Abbiamo giocatore con il City tre settimane fa, sappiamo cosa aspettarci. Contro una squadra così importante sarà importante trovare il giusto equilibri. Tutti conoscono le qualità di Erling Haaland, ma siamo stati in grado di contenerlo abbastanza bene nella gara d’andata. Tuttavia non è l’unico pericolo, il City è una squadra di livello mondiale, servirà la massima attenzione”.

Foto: Lipsia Twitter