Rose (all. Lipsia): “Il gol annullato? Non capisco. L’arbitro ha commesso errori”

L’allenatore del Lipsia, Marco Rose, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Real Madrid, soffermandosi sul gol (dell’1-0) annullato a Sesko nei primi minuti di gioco.

Queste le sue parole: “Non c’è stato né fuorigioco né fallo. Non sappiamo perché il gol sia stato annullato. Non sappiamo come sarebbe andata la partita, ma forse l’arbitro era un po’ nervoso perché era la sua prima partita a questo livello”.

Poi prosegue: “Non voglio fare storie con l’arbitro. Ha commesso degli errori, tutto qui. Se l’arbitro avesse rivisto l’azione al VAR, sono sicuro che avrebbe concesso il gol e sarebbe stato un momento decisivo nella partita”. Una partita in cui altri episodi di gioco, come il brutto fallo di Dani Carvajal su Xavi Simons, hanno fatto parlare, anche se Rose pensa ad altro: “Abbiamo perso ma siamo stati molto coraggiosi e avevamo anche segnato. Abbiamo fatto bene molte cose, ha deciso un bellissimo gol di Brahim, al quale abbiamo concesso molto spazio. Dobbiamo accettarlo. Ci è mancata un po’ di lucidità in area. Questa sconfitta ci mette in una situazione complicata, ma possiamo farcela”.

Foto: twitter Lipsia