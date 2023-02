Rose (all. Lipsia): “Gvardiol rimarrà anche la prossima stagione. Vuole la Premier, ma non ha detto quando”

Intervenuto ai microfoni di TV2, il tecnico del Lipsia, Marco Rose, ha sciolto i dubbi sul futuro di Josko Gvardiol, autore del gol del pareggio contro il Manchester City e da tempo in orbita Premier: “Forse ora dovrebbe iniziare a giocare a basket perché è saltato al secondo piano o da qualche parte sul gol. È un giocatore fantastico e un bravo ragazzo, è giovane e ha ancora cose da sviluppare. Ogni giorno si comporta da professionista. Adesso è un nostro giocatore e posso dire che lo sarà anche la prossima stagione. Sono l’allenatore ed io chiedo di tenerlo. Ha un contratto e significa che sarà nostro la prossima stagione. Ho sentito che è felice qui, tutti scrivono che vuole andare in Premier League, ma non ha mai detto quando. Si diverte qui, gli piacciono i suoi compagni e la città. È un giocatore del Lipsia”.

Foto: Instagram Lipsia