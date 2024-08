Rose (all. Lipsia): “Ci sono tante squadre che puntano o sognano il titolo. Anche noi”

Marco Rose, tecnico del Lipsia, in un’intervista a Kicker ha parlato della possibilità che la sua squadra possa aggiudicarsi il titolo tedesco: “Ci sono tante squadre che hanno questo obiettivo fisso e ci sono tante squadre che lo sognano. Direi che lo sogniamo anche noi. Voglio realizzare grandi cose, ma c’è ancora molta strada da fare. Non abbiamo bisogno di annunci di combattimento: me lo sbatterete in faccia se va diversamente. Vorrei che costruissimo uno spirito che ci possa portare a poter fare qualcosa di straordinario, come abbiamo fatto negli ultimi tre anni. Dobbiamo diventare più costanti nelle nostre prestazioni e nei risultati in modo da poter iniziare una serie positiva”.

Foto: Lipsia twitter