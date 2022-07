Rooney: “Venire in MLS non è un passo indietro della mia carriera. Non è stata una scelta economica”

Wayne Rooney, nuovo allenatore del DC United, ha parlato ai canali ufficiali del club di MLS, dove è tornato dopo la sua esperienza da calciatore.

Queste le sue parole ai canali ufficiali: “Ho visto alcuni articoli, soprattutto in Inghilterra, che parlavano della mia scelta di venire qui come, forse, un passo indietro nella mia carriera da allenatore. Ecco, io l’ho davvero trovato un po’ irrispettoso nei confronti di questo campionato. Penso che come giocatore, giocando nella parte principale della mia carriera ai massimi livelli, puoi davvero scegliere in quale club vuoi andare. Come manager sono all’inizio di quel viaggio. Sono a un punto in cui devo impegnarmi”.

Sulla scelta: “La scelta del DC United? Non c’era un’altra squadra della MLS in cui sarei andato. Questa è una sfida emozionante che mi farà crescere come allenatore. Certo, sono una persona ambiziosa, voglio lavorare ai massimi livelli e questo (l’essere andato in MLS ndr) fa parte di quel processo, provare a sviluppare questo club, cercare di ottenere successo qui, ma anche svilupparmi come un manager”.