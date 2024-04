Rooney sull’addio di Klopp: “Tempistiche sbagliate. E i calciatori ne hanno risentito”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex centravanti del Manchester United, Wayne Rooney, ha così parlato dell’addio annunciato in anticipo da Jurgen Klopp, criticando la mossa: “I giocatori hanno preso spunto hanno visto questa cosa come un modo per andarsene probabilmente. Magari stanno già parlando con altri club, sappiamo che queste cose accadono”.

Quindi sulle tempistiche dell’annuncio di Klopp: “Magari era stato scoperto. Secondo me doveva parlarne solo col club, ma se qualcuno lo aveva scoperto sarebbe venuto fuori e quindi l’ha dovuto annunciare. Non sto dicendo che la colpa è di Klopp. Sto solo riflettendo sulle tempistiche dell’annuncio. Credo che questo abbia avuto un forte impatto su alcuni giocatori della rosa”.

